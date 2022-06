Tanker statt Pipelines - Liquefied Natural Gas als Alternative?

Begehrter Rohstoff Lithium: Zentraler Baustein von Batterien

Montag, 6. Juni 2022 Lesezeit: 2 Minuten

Lithium ist ein gefragter Rohstoff. So werden beispielsweise bei Elektroautos oftmals Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Aber das ist noch längst nicht alles – die Batterien stellen eine gute und daher sehr begehrte Speicherlösung für die verschiedensten Drahtlosgeräte dar.

Lithium-Ionen-Batterien als Lösung zur Energiespeicherung

Aufgrund ihrer diversen Einsatzmöglichkeiten sind Lithium-Ionen-Batterien sehr gefragt. Und folglich auch das Leichtmetall Lithium, welches den Grundstoff für die Batterien darstellt. Denn solche Batterien werden nicht nur in Smartphones, Laptops oder anderen mobilen Endgeräten eingebaut, sondern auch in Elektroautos.

Mit der zunehmenden Umstellung von Verbrennungsmotoren auf E-Autos ist Lithium zu einem strategisch wichtigen Rohstoff geworden. Da die Lithium-Ionen-Batterien gegenwärtig eine der einzigen Möglichkeiten zur Stromspeicherung darstellen sind sie folglich ein zentrales Element für die Transformation zu einer grüneren Wirtschaft.

Für das nächste Jahrzehnt prognostiziert McKinsey ein anhaltendes Wachstum von Lithium-Ionen-Batterien mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 30 Prozent. Bis 2030 könnten Elektrofahrzeuge zusammen mit Energiespeichersystemen, E-Bikes, der Elektrifizierung von Werkzeugen und anderen batterieintensiven Anwendungen 4’000 bis 4’500 Gigawattstunden der Lithium-Ionen-Nachfrage ausmachen.

Herausforderung: Begrenzter Rohstoff steht steigender Nachfrage gegenüber

Doch Lithium stellt Elektroautohersteller oder Produzenten mobiler Endgeräte vor erhebliche Herausforderungen. Denn die Preise für Lithium sind innerhalb eines Jahres auf mehr als das Fünffache angestiegen. Zudem ist der Abbau von Lithium sehr energieintensiv und der Wasserverbrauch ist extrem hoch. Ausserdem reicht das derzeitige Angebot nicht aus, die Nachfrage zu bedienen.

Lösungen, um diese Probleme zu umgehen, sind daher gefragt. Neben der Erhöhung der konventionellen Lithium-Gewinnung könnten neue Technologien helfen, das Angebot weiter auszuweiten. Solche Technologien stecken zwar in den Kinderschuhen – doch schauen sie gemäss McKinsey vielversprechend aus.

Mit diesen neuen Technologien soll nicht nur die Lithium-Gewinnung gesteigert werden können – sondern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Ausserdem soll die Lithiumproduktion nachhaltiger ausgestaltet werden – der CO2-Ausstoss der Produktion soll reduziert werden. Zudem sollen Recyclinglösungen eine grössere Rolle einnehmen.

Was kommt als nächstes?

Um die steigende Nachfrage nach Lithium respektive Lithium-Ionen-Batterien befriedigen zu können, müssen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Massnahmen ergriffen werden. So sind einerseits erhebliche Investitionen in neue Technologien zur Lithium Gewinnung eine Möglichkeit. Andererseits müssten neue Standorte in Betrieb genommen werden. Aktuell wird rund 90% des Lithium-Angebots in nur drei Ländern abgebaut: in Chile, Australien und China. Es gäbe allerdings weitere Länder, in denen das Leichtmetall vorhanden ist. Zuletzt spielt das Recycling eine grosse Rolle. Je nach Art und Verwendung der Batterien können zwischen Null bis sogar 80% des Lithiums aus den Batterien wiederverwendet werden. Doch müssen solche Anlagen zuerst gebaut werden.

Alles in allem dürfte die Nachfrage nach Lithium weiter ansteigen und das Angebot sollte der wachsenden Nachfrage angepasst werden. Unternehmen, die entlang der Lithium-Ionen-Batterie-Wertschöpfungskette arbeiten, könnten von diesem Trend profitieren. Das Thema könnte somit auch für Anlegerinnen und Anleger spannend sein.

In Lithium-Ionen-Batterien investieren? Der Solactive Battery Energy Storage Index macht es möglich

Die Tracker-Zertifikate auf den Solactive Energy Storage Performance-Index ermöglichen es Anlegerinnen und Anlegern mit nur einer Transaktion in die gesamte Wertschöpfungskette von Lithium-Ionen-Batterien zu investieren. So berücksichtigt der Index globale Aktien von Unternehmen, die innerhalb der Wertschöpfungskette der Batterieherstellung (Lithiumförderung, Fabrikation chemischer Stoffe zur Batterieherstellung sowie Batterieproduktion) tätig sind.